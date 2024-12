Adolescente morre ao ser atingido no rosto por tiro acidental em Moju

O adolescente Arthur Maia de Souza, de 14 anos, morreu após ser atingido por um tiro de uma arma de fogo caseira, na cidade de Moju, nordeste do Pará. A morte ocorreu nesta quinta-feira (26/12), após o jovem ser socorrido e encaminhado para o Hospital do Município. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do caso estão sendo apuradas.

“O proprietário da arma se apresentou espontaneamente à delegacia de Moju para prestar depoimento. Após ser ouvido, ele foi liberado, mas responderá pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A vítima foi identificada como Arthur Maia e Souza, de 14 anos. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

As informações iniciais indicam que a arma caseira que atingiu a vítima é conhecida popularmente como ‘budog’. O caso ocorreu na região do Beiradão, zona rural de Moju, no nordeste do Pará. O disparo teria acontecido quando o adolescente estava dentro de uma casa consertando uma bicicleta. A arma teria caído e a bala atingiu a cabeça da vítima. Uma ambulância fez o socorro do adolescente, mas o óbito foi confirmado quando ele chegou à Unidade Mista de Saúde. O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

‘Budog’

O “budog” é uma armadilha ilegal que utilionde se usa uma arma de fogo improvisada. Esses dispositivos são instalados dentro da mata por pessoas que realizam caça de animais. O uso representa perigo para quem o manuseia.