Paraense está entre as vítimas da queda do avião encontrado em área de mata no Amazonas

O paraense Breno Braga Leite, de 27 anos, natural de Tucumã, no sudeste paraense, está entre as vítimas da queda do avião em Manicoré, no interior do Amazonas. Os destroços da aeronave foram encontrados em uma região de floresta no município do interior do Amazonas, na última quarta-feira (25), após cinco dias de busca. Breno residia em Itaituba, no interior do Pará, e deixa um filho de nove anos.

De acordo com informações do g1 Amazonas, familiares confirmaram que o homem trabalhava como operador de retroescavadeira em garimpos na Amazônia e compartilhava a rotina profissional em uma página nas redes sociais chamada “Braga Escavadeira”. Após os processos de reconhecimento em Manicoré, o corpo deve ser transferido para Itaituba onde será velado pela família.

Breno era o único passageiro do avião, de matrícula PT-JCZ. A outra vítima é o piloto da aeronave, identificado como Rodrigo Boer Machado. Segundo a irmã da vítima, devido à profissão como operador de máquinas pesadas em garimpo, Breno viajava por muitas cidades e até outros países. Ainda de acordo com ela, semanas antes do acidente, Breno teria viajado para um garimpo em um trecho da Amazônia pertencente à Guiana Francesa.

Planos

A prima de Breno, Ana Carla, ainda relatou ao g1 Amazonas que o rapaz tinha planos de buscar o filho, que estava com a mãe, para passar uma temporada com ele em fevereiro. E ainda, que ele era apaixonado pela profissão. "Ele era um menino alegre e sorridente. Onde chegava ele fazia amizades. Era difícil ele ficar uma semana sem mandar mensagem. É um menino abençoado, lutador e trabalhador que realizou seu sonho que era trabalhar com máquinas pesadas. Digo que ele era um homem emocional", contou a prima.

Também conforme os relatos de familiares, em 2022, Breno foi vítima de um golpe no interior do Pará. Criminosos usaram uma foto dele para anunciar falsas vendas de carro na cidade. O crime veio à tona após fotos do operador de máquinas circularem nas redes sociais. Na época, um Boletim de Ocorrência foi registrado, na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba.

O caso

A Força Aérea Brasileira (FAB), esclareceu que o avião não tinha plano de voo registrado e não foi detectado pelos radares. O último sinal do GPS Garmin do piloto indicou uma posição ao sudeste de Manicoré. Ainda segundo a FAB, o resultado final da investigação será divulgado no Painel SIPAER, disponível no site do CENIPA. Ainda não há informações sobre as causas do acidente, nem sobre as circunstâncias que envolviam o piloto e o passageiro da aeronave.

Em nota, o Governo do Amazonas informou que equipes da Polícia Civil (PC-AM), Polícia Militar (PM-AM), Corpo de Bombeiros (CBMA) e brigadistas do município de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus), localizaram os corpos de Breno Braga Leite e Rodrigo Boer Machado, de 28 e 29 anos, respectivamente, vítimas da queda de uma aeronave, ocorrida na sexta-feira (20/12), em uma comunidade do município.

“Os corpos foram encontrados em uma área de mata, entre os destroços do avião, e foram levados ao hospital da cidade, para a realização do trabalho de identificação. A investigação das causas do acidente será conduzida pelos Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa)”, detalha o comunicado do governo local.