O que se sabe sobre o avião que caiu em Gramado e matou 10 pessoas

Um acidente aéreo em Gramado, na Serra Gaúcha, resultou na morte de 10 pessoas que estavam a bordo, todas da mesma família. A aeronave, que decolou de Canela, Rio Grande do Sul, com destino a Jundiaí, São Paulo, caiu minutos após a decolagem, por volta das 9h15, do último domingo (22), atingindo vários prédios e explodindo em seguida.

Além dos mortos, o acidente deixou 17 pessoas feridas nas proximidades. Após o acidente, equipes da Polícia Civil, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros se deslocaram rapidamente para o local, liderando os esforços de resgate e perícia. O governador Eduardo Leite (PSDB) também esteve presente na Serra para acompanhar a operação e prestar solidariedade às famílias das vítimas.

Confira um vídeo do acidente:

VEJA MAIS

Vítimas e identificações

Todos os ocupantes do avião morreram. Segundo as autoridades locais, as vítimas são identificadas como o empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 anos, sua esposa, três filhas, a sogra, uma irmã, o cunhado e duas crianças.

Além deles, Bruno Cardoso Munhoz Guimarães, diretor da empresa Galeazzi & Associados, também estava a bordo e não sobreviveu. A identidade das vítimas precisou ser confirmada através de uma força-tarefa, já que a aeronave não tinha uma lista oficial de tripulantes.

Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi e Bruno Cardoso Munhoz Guimarães, vítimas do acidente aéreo. (Reprodução/Redes Sociais)

"É com profundo pesar que confirmamos o falecimento de nosso CEO, Luiz Cláudio Galeazzi, 61 anos, sua esposa, três filhas e alguns outros membros da família, além de Bruno Cardoso Munhoz Guimarães, todos vítimas do acidente aéreo ocorrido na manhã de hoje, em Gramado (RS)", declarou um comunicado emitido pela empresa Galeazzi & Associados.

As autoridades informaram que 17 pessoas foram impactadas no solo, precisando de atendimento médico. Cinco dos feridos já receberam alta hospitalar, mas 12 continuam internados, sendo que duas estão em estado grave. Uma das vítimas graves sofreu queimaduras severas e foi transferida para Porto Alegre para tratamento especializado.

Causa do acidente ainda será investigada

A causa da queda do avião ainda não foi confirmada. As condições climáticas no momento do acidente eram desfavoráveis, com alta nebulosidade, o que pode ter influenciado na tragédia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Aeronáutica é o responsável pela investigação detalhada do caso.

As autoridades do Rio Grande do Sul, incluindo a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e o Instituto-Geral de Perícias (IGP), trabalham desde domingo em busca de vestígios que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.

Segundo informações, o trabalho de investigação está focado na coleta de vestígios e na reconstrução dos acontecimentos. A prioridade das equipes no local tem sido a busca por provas que possam fornecer uma explicação técnica para o que ocorreu. Além disso, as vítimas estão sendo identificadas para que, ao final das investigações, seja possível determinar se houve alguma responsabilidade criminal pelo acidente.

Como é comum em casos de acidentes aéreos, a busca pela caixa-preta da aeronave se tornou prioridade. Esse dispositivo é composto por dois sistemas cruciais para a investigação: o gravador de voz do cockpit (CVR) e o gravador de dados de voo (FDR). No entanto, o modelo da aeronave não costuma ter caixa-preta, o que pode dificultar a investigação.

Modelo da aeronave não tinha caixa-preta

A aeronave envolvida na tragédia é um Piper Cheyenne, um modelo pequeno produzido pela fabricante americana Piper Aircraft, entre 1984 e 1991. Com capacidade para até nove pessoas, o avião não possuía caixa-preta, o que dificultará a análise sobre as causas do acidente, conforme informou o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) à Polícia Civil.

O Piper Cheyenne é caracterizado por ser um avião pequeno e com motor à hélice, apresentando 13,2 metros de comprimento, 5,1 metros de altura e 14,5 metros de envergadura. Sua capacidade de carga útil é de até 929,8 kg, transportando sete passageiros e dois tripulantes.

Considerado um modelo seguro pelos especialistas, o avião que caiu em Gramado já havia realizado um voo entre Jundiaí (SP) e Paraty (RJ) antes da tragédia.

Trajeto e queda

A queda da aeronave ocorreu após o avião colidir com a chaminé de um prédio próximo à Avenida das Hortênsias, uma das principais vias turísticas de Gramado. A aeronave, que atingiu o segundo andar de uma residência e posteriormente uma loja de móveis, provocou um incêndio que afetou a área ao redor. Os destroços também alcançaram uma pousada, cujos hóspedes foram evacuados devido à fumaça.

A tragédia aconteceu em uma área central da cidade, que neste período do ano recebe um grande número de turistas devido às celebrações de Natal.

Repercussão e manifestações de autoridades

A tragédia gerou grande comoção e repercussão nas redes sociais. O Presidente Lula, em um post no X (antigo Twitter), expressou solidariedade às famílias das vítimas e destacou que a Aeronáutica já está investigando as causas do acidente. "Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul", escreveu o presidente.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também se manifestou sobre o ocorrido. Em seu post no X, Leite informou que se deslocou para o local do acidente e garantiu que a prioridade era atender as vítimas feridas.

"Estou acompanhando junto às forças de segurança do Estado o triste episódio de queda de uma aeronave em Gramado. Estamos com todo o efetivo do município e de Canela mobilizado para atender a ocorrência. Também estou me deslocando para acompanhar a operação no local", afirmou o governador. Ele ainda expressou pesar pelas mortes e confirmou que as vítimas da aeronave não sobreviveram.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também se manifestou nas redes sociais, informando que estava em contato com o governador Eduardo Leite e que todos os órgãos responsáveis estavam mobilizados. "Neste momento, os órgãos responsáveis estão mobilizados para prestar todo o apoio necessário e iniciarão o processo de investigação", disse o ministro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)