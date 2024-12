Equipe do Grupamento Aéreo do Pará é enviada para ajudar nas buscas no desabamento de ponte

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP) foi enviada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) para ajudar nas buscas pelas vítimas desaparecidas no desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta os estados do Maranhão e Tocantins pela rodovia BR-226. A ponte desabou com 10 veículos por volta das 14h30 do último domingo (22/12).

A Segup informou por meio de nota que "uma equipe do Grupamento Aéreo de Segurança Pública com 8 agentes do Corpo de Bombeiros Militar, sendo 4 mergulhadores com equipamentos, 2 especialistas em manuseio de produtos perigosos e 2 técnicos de Defesa Civil, estão sendo enviados para o Estado do Tocantins para auxiliar no trabalho de buscas na área. O Estado segue em contato com as forças de segurança do Tocantins prestando o apoio necessário", diz. O órgão também lamentou o ocorrido e se solidarizou com familiares das vítimas do acidente.

Até o momento duas mortes foram confirmadas e seguem 14 desaparecidas. Entre as vítimas, estão seis paraenses, três de Dom Eliseu e outras três de Tucuruí. Somente uma vítima paraense foi resgatada com vida.