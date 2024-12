Parente de família vítima do desabamento de ponte Juscelino Kubitschek acompanhará as buscas

Um familiar das vítimas de Dom Eliseu que estão entre as vítimas do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, do rio Tocantins, está a caminho do local do incidente para acompanhar a busca pelos desaparecidos. Dentre os desaparecidos estão o caminheiro Aloísio Rocha, a esposa Sandra Rocha e a neta deles de 11 anos. O filho do casal e pai da menina Douglas Rocha está se dirigindo para o local. A ponte desabou no último domingo (22/12).

O governador do Estado do Pará Helder Barbalho divulgou mensagem na rede social X (antigo Twitter) confirmando e lamentando a morte da família. "Meus profundos sentimentos pela morte de Aloísio e Silvana Rocha, além da neta deles de apenas 11 anos, que moravam em Dom Eliseu, aqui no Pará. Que Deus abençoe e conforte os familiares e amigos", declarou.

O prefeito de Dom Eliseu, Silon Gaama, também divulgou nota lamentando o falecimento da família nas redes sociais. "Que triste notícia! Lamento profundamente o ocorrido na ponte que liga o estado do Maranhão ao Tocantins, que resultou em vítimas fatais, incluindo moradores de Dom Eliseu. Em especial, presto minha solidariedade à família do amigo Rerivaldo Rocha. Meus sentimentos mais sinceros a todos os familiares e amigos, desejando que encontrem força e consolo nesse momento tão difícil", declarou.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a família segue oficialmente como desaparecida. Entretanto, pescadores teriam relatado às autoridades terem encontrado os corpos dentro da cabine do caminhão, porém as equipes de segurança não confirmaram a informação devido a interrupção das buscas por causa do possível vazamento de ácido sulfúrico nas águas do rio. A substância estava sendo transportado por um dos caminhões que caiu no rio.

Segundo o portal G1 do Maranhão, o número de desaparecidos do desabamento da ponte é de 12 pessoas. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada de segunda (23). Até o momento dois corpos teriam sido encontrados e oito veículos despencaram da ponte.