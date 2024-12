Prefeito de Tucuruí fala em vítimas da cidade na queda da ponte entre o Maranhão e Tocantins

O prefeito de Tucuruí (PA), Alexandre Siqueira, divulgou um vídeo nas redes sociais neste domingo (22) confirmando que há moradores da cidade entre as vítimas do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, sobre o rio Tocantins, na divisa entre os estados do Maranhão e Tocantins. O acidente ocorreu por volta das 14h50, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Passando para informar dessa tragédia que ocorreu lá na divisa do Maranhão com o Tocantins e que tem umas vítimas que são tucuruienses. Não vou citar nomes. As informações ainda são um pouco desencontradas”, afirmou o prefeito no vídeo.

Alexandre Siqueira informou que está em contato com um deputado que se encontra no local da tragédia e destacou que há relatos sobre a presença de materiais corrosivos transportados por caminhões que atravessavam a ponte no momento do acidente. Ele também men​cionou que as buscas foram suspensas temporariamente.

Entre as vítimas está uma mulher que, segundo o prefeito, é filha de um pastor de Tucuruí. Ela estava acompanhada de sua filha pequena e do marido, que ficou ferido no acidente. “Que Deus abençoe que possa ser encontrada com vida essa moça e sua bebezinha. E também dar o suporte para o seu esposo que está acidentado”, declarou o prefeito. A Prefeitura de Tucuruí colocou-se à disposição para prestar apoio às famílias afetadas.