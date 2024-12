Tragédia em Gramado: governador Eduardo Leite visita local e promete acompanhar investigações

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), esteve no local da queda de um avião em Gramado, na manhã deste domingo (22/12). Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele informou que, segundo dados preliminares, ao menos nove pessoas estavam a bordo da aeronave e não houve sobreviventes entre os tripulantes.

Leite destacou o trabalho realizado pelas autoridades e afirmou que seguirá acompanhando a evolução do caso. “Eu já estou me dirigindo para o local, para acompanhar a evolução desse triste acidente. Infelizmente não há sobreviventes da parte dos tripulantes”, declarou.

Ele também se solidarizou com as famílias das vítimas e disse que mais informações serão divulgadas ao longo do dia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou sobre o acidente por meio de suas redes sociais. “Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação. A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o governo federal está à disposição do governo do estado e autoridades locais para esclarecermos o mais breve possível”, escreveu.