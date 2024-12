Vídeo: avião apresenta problemas ao pousar, bate e deixa duas pessoas mortas

Um avião particular, modelo Challenger 300 LV-GOK, sofreu um acidente ao tentar pousar no aeroporto de San Fernando, na Província de Buenos Aires, Argentina, na última quarta-feira (18). A aeronave, que vinha de Punta del Este, pertencia à família Brito, proprietária do banco argentino Macro. O piloto e o copiloto morreram durante o incidente, que ocorreu enquanto a aeronave retornava a Buenos Aires sem passageiros.

O acidente foi causado pela incapacidade do avião de frear adequadamente durante o pouso, fazendo com que ele percorresse uma distância maior na pista. Como resultado, a aeronave colidiu com um alambrado e uma casa nas proximidades do aeroporto.

VEJA MAIS

A empresa responsável pela aeronave havia alugado o avião para levar passageiros ao Uruguai. As autoridades estão investigando os detalhes do ocorrido para determinar com exatidão as causas do acidente.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)