Avião é encontrado em área de mata densa após dias desaparecido no Amazonas

O avião que desapareceu no Amazonas na última sexta-feira (20/12) foi encontrado após cinco dias de buscas em uma região de mata densa, localizada no município de Manicoré, região do sul do estado. As equipes seguiram relatos de moradores da comunidade Bom Jesus que ouviram o avião passar pela localidade. Um grupo de buscas terrestres conseguiu identificar o local do acidente na tarde desta quarta-feira (25/12).

Na aeronave havia dois tripulantes, Breno Braga e Rodrigo Boer, ambos estavam mortos. A mãe de Boer foi quem notificou o desaparecimento depois de perder contato com o filho por dois dias. A última mensagem que Rodrigo enviou para a família foi pouco antes de decolar de Porto Velho, capital de Rondônia, com destino a Manaus.

Os radares de controle do tráfego aéreo não identificaram a aeronave, que era de pequeno porte e não possuía plano de voo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) ainda vai apurar quais podem ter sido as causas do acidente.