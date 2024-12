Vídeo: aviões colidem em pista de aeroporto e quase provocam acidente

Dois aviões da Latam colidiram durante o processo de taxiamento no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira, (3). O incidente ocorreu por volta das 8h25 e, felizmente, não houve feridos entre os passageiros ou a tripulação.

De acordo com informações, a ponta da asa de uma aeronave que estava a caminho de Campo Grande (MS) entrou em contato com a cauda de outra que tinha como destino Brasília. Após o acidente, todos os ocupantes foram desembarcados com segurança e reacomodados em outros voos pela companhia aérea. Veja:

As aeronaves envolvidas foram retiradas para inspeção de manutenção. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para investigar as causas do evento e esclarecer as circunstâncias da colisão.

A Aena Brasil, concessionária responsável pela administração do Aeroporto de Congonhas, informou que as operações no aeroporto continuaram normalmente após o incidente e que não houve impacto na programação dos voos.a.