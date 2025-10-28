Dupla em moto mata 'Cacheado' a tiros em Santarém

Um jovem identificado como Mateus Souza Brito, 25 anos, vulgo “Cacheado”, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (27) na avenida Tupaiulândia, bairro Aeroporto Velho, em Santarém, região oeste do Pará. Moradores relataram que o crime foi cometido por dois homens em uma motocicleta.

Conforme o portal O Impacto, relatos dão conta de que cerca de 4 disparos foram efetuados contra Mateus, que era conhecido pela prática de furtos. Os tiros o acertaram no abdômen. Após o homicídio, os suspeitos fugiram.

As polícias Científica e Militar estiveram no local do crime. “Fomos acionados por volta de 23h40 via NIOP, na qual havia um cidadão lesionado por arma de fogo, e, ao chegarmos ao local, foi confirmada uma lesão no abdômen, residia nessa residência”, destacou o PM Bruno Rocha, cabo do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) para O Impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas não houve tempo de socorrer a vítima. Mateus morreu na cena do crime.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso por envolvimento na morte de Mateus. A motivação por trás do episódio são desconhecidas. Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.