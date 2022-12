Jovem é morto com oito tiros no conjunto Eduardo Angelim e assassino foge a pé

Rodrigo Cauã Bento da Rosa, 19 anos, foi assassinado com oito tiros na noite desta terça-feira (27) na rua Jaime Teixeira, de esquina com a rua 17 de Abril, Conjunto Eduardo Angelim, bairro Parque Guajará, em Belém. Moradores disseram à polícia que o suspeito de cometer o crime, que ainda não foi identificado, vestia uma camisa branca e uma bermuda de cor azul. Ele teria fugido andando depois de cometer o crime. A vítima morreu na hora.

Equipes do 10⁰ Batalhão de Polícia Militar (10⁰ BPM) foram até o local do crime e avistaram o rapaz morto. Próximo do cadáver estava uma bicicleta e o par de sandálias que a vítima usava.

Ainda segundo residentes, Rodrigo possivelmente estava em uma praça do entorno quando ele percebeu o suspeito armado. O jovem teria tentado fugir, mas foi perseguido e executado.

VEJA MAIS

A equipe de perícia criminal da Polícia Científica do Pará (PCEPA) encontraram constataram que a vítima foi alvejada nas regiões do abdômen, perna, braços e nádegas. Um estojo de munições calibre .40 também foi localizado pela PCEPA na cena do crime.

Família bastante abalada

Vídeos compartilhados nas redes sociais após o homicídio acontecer mostram a tristeza da família de Rodrigo. Parentes se aproximaram do corpo, acenderam uma vela e rezaram pelo jovem.