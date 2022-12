Jovem é morto a golpes de faca em Tailândia, nordeste do Pará

Um jovem, identificado como Wesley da Costa Silva, de 22 anos de idade, foi morto a golpes de faca na madrugada do último sábado (24), em Tailândia, nordeste do Pará. As informações são do Portal Tailândia.

Testemunhas relataram ao site que a vítima teria sido perseguida antes de ser morta, após se desentender com o suspeito de praticar o crime, em um clube de festas no bairro Aeroporto. Wesley foi perseguido pelos comparsas do assassino e atacado próximo a um posto de gasolina na travessa Irituia. Os acusados fugiram do local.

A vítima foi socorrida até o Hospital Geral de Tailândia, mas não resistiu aos ferimentos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações às polícias Civil e Militar sobre a investigação do caso e aguarda um posicionamento.