Homem é morto a golpes de faca às margens da PA-370 em Santarém

Um homem foi morto na manhã desta sexta-feira (14), na rodovia estadual Santarém Curuá-Una (PA-370), bairro Jaderlândia, em Santarém, oeste do Pará. A vítima foi identificada com nome Zaqueu Francisco Gonçalves da Silva, 26 anos, funcionário de uma cerâmica que fica próxima ao local do crime. Câmera de segurança registrou o momento da abordagem do criminoso.

Na imagem é possível ver duas motos, e um dos pilotos joga a motocicleta forçando a saída da outra moto para o acostamento da BR. Nesse momento, a vítima cai e parece querer reagir ao outro homem, mas logo sai correndo para uma parte de mata, poucos segundos depois o assassino aparece novamente no vídeo, sozinho, levanta o veículo e sai pela rodovia. Ainda nas imagens, percebe-se que alguns motoristas de carros viram todo o crime, dois deles demonstram querer parar, mas a reação não passa disso. Pelo vídeo é possível perceber que toda ação durou 33 segundos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda foi acionado, mas a vítima já estava em óbito. A Polícia Militar foi ao local e realizou as primeiras diligências e ainda não sabe o que teria motivado o crime, a suspeita de um possível acerto de contas.

As informações repassadas pelos dois órgãos foi de que Zaqueu foi atingido na região da cabeça, pernas e barriga. A faca usada no crime foi deixada no local.

A polícia levanta a hipótese de acerto de contas. Segundo o delegado da Polícia Civil, Lucivelton Ferreira, existia uma rixa entre os dois homens.

“Temos informações extra oficiais de que no Natal a vítima desferiu um tapa no rosto de um suposto acusado, que está foragido. Na reunião do período de Natal houve uma confusão entre eles e hoje após ter deixado o pai no hospital veio para trabalhar e eles se encontram resultado na morte do rapaz”, informou ele.

A Divisão de Homicídios deve assumir as investigações.