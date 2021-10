Esfaqueado, homem rasteja até a rua e cai morto na calçada

Um homem, que não foi identificado, foi morto a facadas, nesta terça-feira (5). A vítima foi atacada e rastejou até a rua, mas morreu na calçada. O crime aconteceu no centro de Manaus (AM) e foi destaque no Portal do Holanda.

De acordo com a polícia, o homem teve um desentendimento com um segundo homem e foi atacado a golpes de faca no pescoço e na barriga.

A vítima se arrastou até a rua, mas não resistiu aos ferimentos. O homem morreu na calçada.

O crime é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).