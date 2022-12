​Jovem é morto a tiros dentro de carro após ser atraído por ligação em Santarém

Marcos Paulo Brito da Fonseca, de 26 anos, foi morto a tiros, dentro de um carro, no início da noite desta segunda-feira (26), em Santarém. O homicídio aconteceu na rua 23, bairro Vitória Régia, zona sul da cidade. De acordo com informações apuradas pelo portal SOS Santarém, a vítima teria sido “atraída” até o local, onde foi surpreendida pelos atiradores. Ainda não se sabe a motivação do crime. Os suspeitos conseguiram fugir, sem deixar pistas. A Polícia Civil investiga o caso.

O jovem era o passageiro do carro que foi alvo dos atiradores. O motorista conseguiu sair ileso do ataque e disse à polícia que a vítima solicitou a corrida no bairro Santana. De acordo com o condutor, durante todo o trajeto, Marcos falava ao celular com os seus próprios executores, que teriam armado uma “casinha” para ele. Os criminosos indicavam a direção que a vítima deveria ir. Em um certo ponto, Marcos teria pedido para o motorista parar o carro e acabou sendo morto ali mesmo.​​

“Nunca pensei que passaria por isso, foi uma aflição. Eu estava em casa. Ele me pediu para fazer a corrida para ele. Aí eles [os suspeitos] vinham dizendo para ele onde era para ele ir. Quando a gente chegou aqui, os caras desceram do carro e foram em cima do Marcos”, disse o motorista do veículo em que a vítima estava.

O corpo de Marcos foi removido pela Polícia Científica do Pará. Os peritos também analisaram o local e coletaram vestígios que poderão ajudar na identificação dos criminosos.