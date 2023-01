Suposto membro de facção é morto a tiros no bairro Viviane, em Redenção

Um jovem de 23 anos de idade, identificado como Pedro Henrich Amancio da Costa, foi morto a tiros, no meio da rua Patrícia Farias, no conjunto Jardim América I, Bairro Viviane, em Redenção, sudeste do Pará. O delegado de polícia do município confirma que o crime aconteceu por volta das 5h40 e que, segundo apurado preliminarmente, a vítima seria faccionado a uma organização criminosa.

A polícia foi acionada por volta das 6h por equipe do Corpo de Bombeiros. Ao chegarem ao local, os policiais civis constataram o corpo e realizaram a primeira identificação, verificando que a vítima já possuía extensa ficha criminal. No local do fato foram encontrados e apreendidos projéteis e estojos de munição calibre 380. "A ocorrência foi tramitada para a Delegacia de Homicídios de Redençao, que ficará responsável pelas investigações", diz o relatório policial.

"Ainda não sabemos a dinâmica do crime, nem se foi um ou mais autores. Não foram localizadas, até o presente momento, testemunhas do crime. Etá sendo verificado, nas proximidades do local do crime, câmeras de monitoramento que possam auxiliar na identificação da autoria", esclarece o delegado Luiz Ferreira .

Em nota, a Polícia Civil do Pará informa que o caso foi classificado como homicídio doloso e que Pedro Henrich Amancio da Costa sofreu lesões de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. "Diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações e identificar a autoria e motivação do crime".

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar