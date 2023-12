Jogo do Tigre: Justiça revoga prisões de influencers investigados, diz advogado

Após uma audiência de custódia, realizada nesta terça-feira (19), a Justiça determinou a revogação da prisão temporária de sete influencers investigados na operação Truque de Mestre, deflagrada pela Polícia Civil do Pará. A informação foi divulgada pelo advogado Marco Pina, que faz a defesa de um dos influencers investigados, o "Mago das Unhas".

De acordo com o advogado Marco Pina, o juiz entendeu que não havia mais a necessidade da manutenção da prisão dele e de nenhuma das seis mulheres investigadas. “O juiz entendeu que não havia necessidade da manutenção da prisão dele, que a princípio seria de cinco dias. Foi feito o bloqueio de bens, ele foi interrogado e colaborou com a polícia”, disse a defesa.

"O inquérito continua aberto, mas todos os acusados vão responder na condição em liberdade, aguardando a conclusão da investigação da polícia", conclui o advogado.

A influencer Noelle Maria de Araújo Lopes, também investigada pela Operação, ainda não teve a prisão revogada, já que não participou da audiência de custódia.

A Polícia Civil do Pará ainda não confirmou oficialmente se as prisões foram revogadas.

Prisões

As influencers Emilly Almeida da Penha, Géssica Meireles Alves, Jamily de Pinho Ipiranga, Ianne Raquel Andrade dos Santos e Suzana Karla Melo de Araújo (mãe da influencer Noelle Maria de Araújo Lopes) estavam presas no Centro de Recuperação Feminino (CRF), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Todas as mulheres eram investigadas por divulgarem o "Fortune Tiger", mais conhecido no Brasil como "Jogo do Tigre". Considerado ilegal no país, o game é um cassino on-line famoso, que tem gerado grandes prejuízos financeiros aos usuários.