Influencers presas na operação 'Truque de Mestre' estão no CRF, em Ananindeua

Alvos da operação “Truque de Mestre”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará nesta segunda-feira (18), Emilly Almeida da Penha, Géssica Meireles Alves, Jamily de Pinho Ipiranga, Ianne Raquel Andrade dos Santos e Suzana Karla Melo de Araújo (mãe da influencer Noelle Maria de Araújo Lopes), já estão no Centro de Recuperação Feminino (CRF), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A informação foi disponibilizada ainda nesta noite no sistema de informações penitenciárias da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap).​



No sistema, as cinco presas aparecem com as roupas de internas e expressões faciais, aparentemente, bastante abaladas. Elas estão presas temporariamente, ou seja, podem ficar até 30 dias no CRF. Ainda não há detalhes sobre o local de prisão do influenciador Gleison Pereira Soares, conhecido como “Mago das Unhas”. A polícia também ainda não divulgou detalhes sobre a transferência da influenciadora Rayssa Natacha Motta Berbary, presa na manhã desta segunda, ao desembarcar em Recife (PE).

Na manhã desta segunda-feira (18), vários influencers de Belém, Bragança e Castanhal foram alvos da operação após serem investigados por divulgarem o "Fortune Tiger", mais conhecido no Brasil como "Jogo do Tigre". Considerado ilegal no país, o game é um cassino on-line famoso, que tem gerado grandes prejuízos financeiros aos usuários. Até o momento, sete pessoas foram presas na ação. Além disso, foram apreendidos cinco carros de luxo, duas motos, máquinas de cartões, documentos e aparelhos eletrônicos.

Segundo a Polícia Civil, a coordenadora da organização é Noelle Araújo, que movimentou o maior valor em dinheiro. Ela deverá se apresentar à polícia nesta terça-feira (19). “A Noelle era a que fazia o movimento maior. Ela, inclusive, comprou uma casa num condomínio de alto luxo. Se ela não tem um meio lícito laborativo, ela não tem como justificar esse acréscimo patrimonial sem lastro, que é fruto decorrente dessas ações ilícitas”, disse o delegado Daniel Castro, diretor de Polícia Metropolitana. Ela não foi presa no condomínio de luxo onde mora. “Se não conseguirmos findar o dia com a efetiva prisão, ela vai ser considerada foragida e isso só agravará mais ainda a situação dela na investigação”, afirmou. O delegado disse que será solicitado, à Justiça, os bloqueios desses valores.