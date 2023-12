Personal Bronze é uma das influenciadoras presas na operação sobre "Jogo do Tigre'

A influenciadora e empreendedora Géssica Meireles Alves foi uma das pessoas presas na Operação ‘Truque de Mestre’, deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (18). Bastante ativa nas redes sociais, ela é proprietária de um espaço de bronzeamento natural localizado no bairro do Jurunas.

Além dela, foram presos: Ingrid Silva, Suzana Araújo, Gleison Anderson - conhecido como 'Mago das Unhas', Jamilly Ipiranga, Suzana Karla Melo de Araújo - mãe da foragida Noelle AraújoGéssica Meireles Alves, Rayssa Natacha Motta Berbary (presa na manhã de hoje, no aeroporto de Recife), Ianne Raquel Andrade dos Santos e Emilly Almeida da Penha.

VEJA MAIS

Géssica tinha quase 30 mil seguidores no seu perfil pessoal, que já foi excluído do Instagram. Na rede social ela postava com frequência links de jogos e “oportunidades” de ganho. Além disso, ela empreendia como Personal Bronze dando cursos por diversas cidades do Brasil.

No seu perfil profissional, Géssica se define como: mãe de uma menina e de pet, administradora, dentre outras. Ela destaca que ama ajudar mulheres a crescer no bronze e já formou centenas de alunas em todo o Brasil.

Com uma rotina atuante no ‘Jogo do Tigre’, Géssica participante de vários eventos referentes as plataformas, que eram destaques no seu perfil no Instagram.

Em entrevista ao Jornal Hoje, o advogado Ivan Mello, responsável pela defesa da influenciadora informou que Géssica não sabia que era uma atividade ilegal. “Acredito que além dela, muitas pessoas são aliciadas para fazer divulgação desses aplicativos”, disse.