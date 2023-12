'Jogo do Tigre': Advogado critica divulgação de imagens de Noelle Araújo em unidade prisional

O advogado criminalista Marco Pina, que faz a defesa de um dos influencers investigados na operação “Truque de Mestre”, o "Mago das Unhas", criticou, nesta quinta-feira (21), a divulgação das imagens de Noelle Araújo dentro do Centro de Recuperação Feminino, em Ananindeua, na Grande Belém. Na quarta-feira (20), a investigada passou por audiência de custódia e segue em prisão temporária. A revogação da prisão preventiva dela será analisada em segundo grau, conforme a determinação do juiz Jacob Arnaldo Campos Farache.

Em seu perfil no Instagram, Pina reiterou que, mesmo não fazendo a defesa de Noelle, caracterizou a publicação dessas imagens da influenciadora como uma “sacanagem”. “Mesmo não sendo advogado dela (Noelle), mas na condição de cidadão e de advogado, eu não posso deixar de me revoltar com o que vi nas redes sociais. O que estão fazendo com a Noelle no cárcere é muita humilhação. Estão expondo essa moça ao ridículo e sem necessidade alguma. O inquérito policial ainda não terminou. Ela (Noelle) sequer foi indiciada totalmente”, ressalta Marco.

Em uma das imagens que circulam nas redes sociais, Noelle aparece vestindo uma blusa amarela com o logo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) nas costas, empurrando um carrinho de carga repleto de lixo na companhia de outra custodiada. Para o advogado Marco Pina, essa situação não poderia ter acontecido. Além disso, ele fala que a Seap precisa investigar os responsáveis pela exposição da influenciadora.

“Como é que a Noelle, na condição de investigada, ela ainda não foi nem denunciada e muito menos condenada, está trabalhando? Tiraram foto dela empurrando um carrinho de lixo só para denegrir a imagem dessa moça. Gente, isso é um absurdo. Ela está presa sob custódia do Estado. O Estado é responsável por ela. A Seap, através da Corregedoria, precisa identificar os servidores que tiraram essas fotos e que vazaram elas”, acrescenta.

A redação integrada de O Liberal procurou a defesa de Noelle Araújo, que preferiu não se manifestar no momento. A reportagem solicitou um posicionamento da Seap e aguarda retorno.