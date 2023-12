Jogo do Tigre: Noelle Araújo passa por audiência de custódia e segue em prisão temporária

A influenciadora Noelle Araújo passou por audiência de custódia, nesta quarta-feira (20), e seguirá em prisão temporária. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). Noelle foi um dos alvos da operação “Truque de Mestre”, da Polícia Civil do Pará, deflagrada na segunda (18). Ela se apresentou às autoridades na terça-feira (19), na Seccional do Comércio. Noelle segue presa no Centro de Recuperação Feminino, em Ananindeua, na Grande Belém.

VEJA MAIS

Além da presença da influenciadora e do juiz Jacob Arnaldo Campos Farache, também estiveram na audiência de custódia o promotor de justiça Eduardo José Falesi do Nascimento e o advogado Edimar Lira Aguiar Filho, que integra a equipe de defesa de Noelle. Na audiência, Noelle contou sobre as suas condições pessoais, a vida pregressa dela, seus vínculos familiares e atividades laborativas, bem como sobre as condições de sua prisão.

Com relação ao “pleito de revogação de prisão preventiva”, o juiz Jacob Farache diz que deixa de “de analisar, uma vez que este juízo possui apenas competência no que se refere à realização de audiência de custódia em detrimento de cumprimento de mandado de prisão temporária decretada por outro”. E que, por conta disso, o magistrado entendeu que essa decisão deve ser analisada em segundo grau.

“Não houve audiência de custódia, por questão de competência. O que favorece ela (Noelle), é que houve a revogação da prisão dos outros sete presos. Não subsistem mais os motivos da cautelar e, por isso, ela tem direito à extensão do benefício. Até porque ela se apresentou de livre e espontânea vontade”, disse o advogado Edimar sobre a influenciadora. Quanto ao que a polícia disse sobre Noelle ter movimentado um valor de R$ 23 milhões em três meses com 'Jogo do Tigre'. A defesa negou essa informação. "Não houve essa movimentação e será provado em juízo sua inocência", continuou.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que Noelle Araújo permanece sob custódia e à disposição da Justiça. "Outras seis pessoas foram liberadas na noite desta terça-feira (19), pelo cumprimento de alvará de soltura emitido pela Justiça".