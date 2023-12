‘Jogo do Tigre’: Casa de prostituição de Noelle Araújo cancela ‘Noite da Lingerie’

A casa de prostituição “Pallazo”, de propriedade da influenciadora, Noelle Araújo, usou as redes sociais na noite desta terça-feira (19) para informar sobre o cancelamento da festa intitulada “Noite da Lingerie”, que ocorreria hoje (19). O estabelecim​ento alegou “problemas técnicos”. Informou ainda que as atividades serão retomadas nesta quarta-feira (20).

Noelle Araújo e o estabelecimento foram alvos da operação “Truque de Mestre”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará na segunda-feira (18), após uma investigação pela divulgação da plataforma “Fortune Tiger”, mais conhecida no Brasil como “Jogo do Tigre”. Considerado ilegal no país, o game é um cassino on-line famoso, que tem gerado grandes prejuízos financeiros aos usuários.

De acordo com a PC, na casa de prostituição de Noelle, ocorria lavagem de dinheiro obtido com os jogos de azar.

A influenciadora se entregou à polícia na manhã de hoje (19) e está presa no Centro de Recuperação Feminino, em Ananindeua. Nesta quarta, ela deverá passar pela audiência de custódia.