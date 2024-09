Pai e filho paraenses são assassinados com vários tiros dentro de casa, em Manaus

Na madrugada desta quinta-feira (19), dois paraenses, pai e filho, foram assassinados de forma brutal em Manaus, onde residiam há alguns anos, na rua Seriano, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital amazonense.

As vítimas, João Sérgio dos Reis de Souza, de 50 anos, e seu filho Matheus Farias de Souza, de 21 anos, eram proprietários de um popular restaurante no bairro e foram encontrados mortos na casa onde moravam, com múltiplas perfurações causadas por arma de fogo. Uma terceira vítima, Isaac Melo Paixão, de 24 anos, foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. As informações foram divulgadas por meio do Portal Tucumã.

O crime chocou os moradores do bairro, onde pai e filho eram muito queridos por todos, principalmente clientes e amigos. João Sérgio era conhecido como 'Paizão'. O nome do restaurante remetia ao amor entre os dois: "Pai e Filho".

A Polícia Militar, através da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), recebeu um chamado por volta das 00h30, alertando sobre a situação. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a porta da casa aberta.

No primeiro quarto, os corpos de João Sérgio e Matheus estavam no chão, ambos com múltiplos disparos nas costas. Segundo a perícia, João foi atingido por seis tiros e Matheus, por quatorze.

No segundo quarto, Isaac ainda apresentava sinais vitais, com uma perfuração nas costas, e foi imediatamente atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A perícia criminal não encontrou materiais que pudessem indicar a autoria do crime, e as motivações por trás dos assassinatos ainda permanecem desconhecidas.

Os corpos de João e Matheus foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) após a análise do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) do Amazonas.

O caso está sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) do Amazonas.