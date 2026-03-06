Marabá: Faccionado que exibia arma de grosso calibre em vídeo morre em confronto com a polícia

O homem que aparece em um vídeo empunhando uma submetralhadora calibre 9 mm e afirmando o domínio de uma facção criminosa sobre uma área de Marabá morreu após trocar tiros com policiais militares nesta quinta-feira (5), no sudeste do Pará. O armamento, com mais de vinte munições, foi apreendido. O suspeito não foi identificado até o momento. As informações são do Correio de Carajás.

Nas imagens, gravadas no Núcleo Nova Marabá, o suspeito aparece com o rosto coberto e armado sobre a laje de uma residência. “Tamo de plantão hoje aqui na Folha 1. Tudo dominado aqui pela CCA (Comando Classe A). Os alemão tão tudo na mira”, diz ele no vídeo, enquanto aponta a arma em direção à via pública. Em seguida, o homem afirma que na área não há presença do PCC (Primeiro Comando da Capital).

A intervenção policial ocorreu durante o cumprimento de um mandado de recaptura contra Jailson Sena Barbosa, localizado na residência investigada. Ele foi preso e está à disposição da Justiça.

A companheira dele, Mikaela Oliveira dos Santos, que cumpre prisão domiciliar, também foi detida no local. De acordo com a Polícia Civil, as Delegacias de Homicídios de Marabá e de Altamira monitoram a atuação do Comando Classe A (CCA) na região sudeste do Pará. A organização criminosa surgiu em Altamira e tenta expandir sua presença em municípios da região.

Durante as investigações, os policiais identificaram uma casa na Folha 1 onde homens armados utilizavam a laje para monitorar a presença de policiais e de integrantes de facções rivais.

Segundo a polícia, os próprios criminosos gravavam vídeos no local exibindo armas e demonstrando o poder de fogo da organização. O material era publicado em redes sociais para intimidar facções rivais e provocar medo entre moradores.

Na tarde de quinta-feira, após a prisão de cinco suspeitos de um homicídio registrado no mesmo dia no Núcleo São Félix, policiais continuaram monitorando a área e perceberam a presença de um homem na laje da residência investigada.

Guarnições do Batalhão de Missões Especiais (BME), da Polícia Militar, decidiram entrar no imóvel. De acordo com os policiais, o suspeito tentou fugir pela laje e efetuou disparos contra uma das equipes.

Os militares reagiram e atingiram o homem. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal de Marabá, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a ação, o mandado de recaptura contra Jailson Sena Barbosa foi cumprido dentro da residência. A investigação também apontou que o número de telefone utilizado para publicar os vídeos nas redes sociais pertence a Mikaela, que também mora no local. O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.