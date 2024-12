Mulher morre em acidente de moto na avenida Mário Covas, em Belém

Bruna Ferreira da Conceição, de 34 anos, morreu em um acidente de trânsito na avenida Mário Covas, no bairro do Coqueiro, em Belém, na noite deste domingo (22). Bruna estava pilotando uma motocicleta modelo Honda Biz, de cor branca, quando colidiu contra um poste de energia elétrica localizado no canteiro central da via. O acidente aconteceu no sentido Belém-Ananindeua.

Uma segunda mulher, que estava na garupa da moto e não teve a identidade divulgada, ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. O estado de saúde dela não foi informado.

De acordo com relatos da garupa ainda no local do acidente, as duas estavam retornando de um balneário no conjunto Satélite e seguiam para casa. Bruna residia no Distrito Industrial, em Ananindeua.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Testemunhas mencionaram a possibilidade de um veículo prata ter encostado na motocicleta, provocando a perda de controle, mas não há confirmação oficial dessa hipótese. Não se sabe, até o momento, se as mulheres estavam usando capacetes no momento do acidente.

Câmeras de segurança instaladas nas proximidades devem ser analisadas pela polícia para ajudar a determinar a dinâmica exata do ocorrido. O corpo de Bruna foi analisado e removido pela Polícia Científica do Pará. O caso será investigado pela Polícia Civil.