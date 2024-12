Colisão entre moto e carro deixa um morto em Santarém

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um homem, na tarde do último sábado (14/10), na ocupação Bela Vista do Juá, em Santarém, no Oeste do Pará. A colisão, ocorrida entre as travessas Três e Quatro, envolveu um motociclista e o motorista de um carro de passeio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro, mas, ao chegar ao local, constatou que a vítima não apresentava sinais vitais. O motorista do carro foi levado por meios próprios ao Pronto Socorro Municipal. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) realizaram os primeiros levantamentos para apurar as causas do acidente, mas a dinâmica do ocorrido ainda não foi esclarecida. As identidades das vítimas permanecem desconhecidas. A Polícia Militar isolou a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do corpo para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Moradores da ocupação Bela Vista do Juá expressaram preocupação com a segurança na via principal do bairro, que foi recentemente asfaltada. Segundo relatos, o local tem registrado abusos de velocidade por motoristas e motociclistas, tornando-se uma zona de risco constante.

A comunidade também destacou a ausência de sinalização viária, cuja instalação ainda está pendente por parte da prefeitura. O caso levanta questionamentos sobre a necessidade de medidas urgentes para reduzir acidentes na região, como instalação de lombadas e finalização da sinalização. Enquanto isso, as investigações seguem para determinar as circunstâncias exatas do acidente.