Ônibus de viagem tomba, passageira morre e outros ficam feridos na BR-155, no sudeste do Pará

Um ônibus de viagens interestaduais, com 35 passageiros, tombou e deixou várias pessoas feridas na Rodovia BR-155, entre os municípios de Xinguara e Sapucaia, no sudeste do Pará. O grave acidente ocorreu na noite de terça-feira (10/12). Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou uma vítima morta e outras dez com lesões graves. A identidade da mulher que morreu não foi confirmada. Todos os passageiros foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros do Pará (CBM).

O transporte da empresa Real Maia saiu da cidade de Teresina, no estado do Piauí, com destino ao município paraense de São Félix do Xingu. Segundo a PRF, o acidente ocorreu por volta das 19h30, no quilômetro 119 da BR-155, a cerca de 5 km de Xinguara. O veículo saiu da pista e tombou em uma área de difícil acesso. O resgate das vítimas se estendeu durante toda a madrugada e contou com a participação de socorristas e também de outros condutores que passavam pelo local. Os passageiros que tiveram apenas escoriações leves receberam atendimento médico na UPA de Xinguara.

Ainda segundo a PRF, o motorista do ônibus foi apresentado à Delegacia de Xinguara pela Polícia Militar para prestar esclarecimentos. A causa do acidente somente poderá ser apontada após a conclusão do laudo pericial que será desenvolvido pela equipe que esteve no local.