Mototaxista morre em acidente de trânsito com carreta na av. Independência, na Cabanagem

Um mototaxista morreu em um acidente de trânsito na avenida Independência, no bairro da Cabanagem, na manhã desta segunda-feira (9). A vítima foi identificada como Francisco das Chagas dos Santos Candeira, de 53 anos. O acidente ocorreu por volta de 7 horas.

Segundo informações de moradores, o mototaxista transportava um passageiro. Ainda segundo essa versão inicial, ele tentou desviar de um veículo pequeno, encostando o guidom da moto na roda da carreta. Nesse momento, foi puxado para baixo da roda traseira do veículo pesado. Francisco morreu no local.

As primeiras informações também indicam que o passageiro, um homem não identificado, quebrou as pernas. Ele foi socorrido e levado, de ambulância, para receber atendimento médico. Policiais militares e peritos criminais da Polícia Científica do Pará estiveram no local do acidente.