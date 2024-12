Motorista morre e nove pessoas ficam feridas em acidente envolvendo um ônibus e 10 carros

Um acidente envolvendo um ônibus e 10 carros resultou na morte de um motorista, de 49 anos, em Curitiba, Paraná. Outras nove pessoas ficaram feridas, conforme informações do Corpo de Bombeiros. A tragédia aconteceu na manhã dessa sexta-feira (13), no cruzamento entre as avenidas Arthur Bernardes e Iguaçu.

VEJA MAIS

O ônibus, que estava sem passageiros no momento, atingiu os veículos após perder os freios, por volta das 10h20. Os carros, que estavam parados no semáforo, foram atingidos pelo transporte público. O acidente deixou dois veículos completamente destruídos.

O motorista de 49 anos morreu no local. Segundo os bombeiros, ele ficou preso às ferragens e não resistiu. O Hospital Evangélico recebeu duas mulheres, de 46 e 27 anos, e uma adolescente, de 14 anos, que tiveram ferimentos leves.

Em nota, a Urbanização de Curitiba (Urbs) lamentou a situação e disse estar prestando apoio às vítimas. O órgão também afirmou que o ônibus, na hora do acidente, estava sendo recolhido para a garagem. “A Urbs está apurando mais informações sobre o acidente e vai investigar as causas. O ônibus fez a última inspeção em 8 de novembro, quando foi atestado o pleno funcionamento. O selo de validade do veículo é de até 05/04/25”, afirmou.

A Expresso Sul, empresa do transporte, também lamentou o acidente e declarou mobilizar uma equipe para prestar assistência: “Também designou um perito especializado para dar início às investigações e colaborar com as autoridades competentes na apuração das causas deste incidente. A empresa reafirma seu compromisso com a segurança e a transparência em todos os seus serviços. Neste momento, a prioridade da Expresso Azul é garantir o atendimento às vítimas e prestar a elas o apoio necessário.”