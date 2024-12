16 bois morrem após carreta tombar em Monte Alegre

16 bois morreram após a carreta em que estavam ter tombado na noite de quarta-feira (11/12) em uma curva no Ramal do Cuamba, que fica na comunidade de Terra Preta, em Monte Alegre, oeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o automóvel de carga transportava 69 bois, incluindo os 16 que morreram na hora do acidente. Até o momento, as circunstâncias do episódio são desconhecidas.

O 18º Batalhão de Polícia Militar (18ºBPM) foi acionado ao caso. Assim que os militares se deslocaram até o endereço, constataram o acidente. Conforme as autoridades, o condutor da carreta teve somente escoriações pelo corpo.

Segundo a PM, a carreta ficou fora da pista. Foi feita a sinalização da via com cavaletes e pedaços de galhos de árvores para que nenhuma outra pessoa que tentasse passar pelo local se ferisse.

Não se sabe se algum outro animal morreu após o sinistro. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso, que informou que apura as circunstâncias do acidente por meio da delegacia de Monte Alegre. Ao todo, dezesseis bois morreram.