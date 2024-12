Homem morre e mulher fica gravemente ferida após acidente com moto na PA-150, em Moju

Franciley Silva, de 39 anos, morreu em um acidente de trânsito na PA-150, em Moju, nordeste do Pará. O homem trafegava com a esposa em uma motocicleta, na noite de sexta-feira (20/12), quando colidiram com um caminhão. A mulher também ficou gravemente ferida, mas foi socorrida.

O acidente ocorreu em frente a Embrapa, na zona rural da cidade, próximo à Vila Betânia. Conforme as informações de testemunhas, o casal teria colidido com a traseira de uma carreta que transportava uma carga de dendê. Os relatos ainda apontam que a carreta estaria parada na via, quando o acidente ocorreu.

As testemunhas ajudaram a socorrer o casal e acionaram uma ambulância do Corpo de bombeiros e também a empresa que faz o monitoramento da via. Franciley não resistiu aos ferimentos e morreu quando estava sendo transportado para a Unidade Mista de Saúde (UMS) de Moju. A esposa dele, que foi identificada somente como Mirlene, chegou em estado grave no hospital.

A causa do acidente está sendo apurada pela Polícia Civil. Não há detalhes se o proprietário do caminhão foi localizado no local ou já procurou as autoridades policiais e de trânsito. Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que o caso foi registrado na Delegacia do Moju. "Um inquérito será instaurado para apurar as circunstâncias do acidente", comunicaram.