Homem morre em acidente de motocicleta ao passar por lombada, em Ananindeua

Patrick da Silva Valentim, de 27 anos, morreu em um acidente de motocicleta na noite deste domingo (15/12), no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na Grande Belém. Ele conduzia a própria motocicleta pela avenida Rio Baraúna quando passou por cima de uma lombada e perdeu o controle do veículo próximo da passagem Boa Esperança. Em seguida, Valentim caiu da motocicleta e bateu a cabeça numa vala, por volta das 21h15. Ele morreu na hora.

A Polícia Militar foi acionada ao caso. Uma guarnição do 29º Batalhão isolou o perímetro para o trabalho da Polícia Científica (PCEPA). No local, familiares e amigos estiveram inconformados com a morte do rapaz.

De acordo com as autoridades, Patrick estava em uma confraternização junto com familiares antes do acidente acontecer. Segundo a PM, a vítima estava sem capacete no momento que perdeu a direção da moto e, supostamente, estaria em alta velocidade.

O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por exames necroscópicos.