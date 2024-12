DJ morre após sofrer acidente na volta de show em Parauapebas

Parauapebas, no sudeste do Pará, perdeu na noite de sábado (14/10) um de seus nomes mais conhecidos no cenário musical local. Jurailson Monteiro Fernandes, popularmente chamado de DJ Ilsinho, faleceu em um trágico acidente de trânsito na avenida Dr. Faisal Salmen, em frente ao Hotel Ibis Styles. Com informações do site Portal Pebão.

De acordo com informações do site Correio de Carajás, DJ Ilsinho conduzia uma motocicleta Honda/CG 160 Fan quando perdeu o controle e caiu em um bueiro que estava sem tampa. O impacto foi fatal, e ele morreu no local.

Horas antes do acidente, Jurailson havia participado de uma confraternização onde se apresentou como DJ. A notícia de sua morte chocou amigos e colegas que estiveram com ele nos momentos finais. “Nem dá para acreditar, agora há pouco estávamos todos juntos”, escreveu Gabriele Souza em uma rede social. Aldeci Carneiro também lamentou a perda: “Será muito triste viver sabendo que ele já não está entre nós”.

A família de DJ Ilsinho confirmou a tragédia por meio de uma publicação no Instagram, pedindo respeito ao momento de luto e à memória do artista. “Gostaríamos de pedir respeito à imagem do nosso querido Maestro. Logo mais, avisaremos sobre o velório”, dizia a nota.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar as perícias no local do acidente e a remoção do corpo. Enquanto isso, a Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias que levaram à queda fatal.

A ausência de tampa no bueiro levantou questionamentos sobre a responsabilidade pelas condições das vias públicas, um problema que coloca em risco a vida de motoristas e pedestres. O caso levantou debates sobre infraestrutura e segurança urbana em Parauapebas.

DJ Ilsinho deixa saudades entre familiares, amigos e admiradores da música que ele ajudou a animar durante sua trajetória. Detalhes sobre o velório serão divulgados pela família.