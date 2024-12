Acidente deixa quatro mortos e um ferido; corpos carbonizados vão para exame de DNA

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou quatro pessoas mortas e uma ferida na BR-153 em Uruaçu, Goiás, na última sexta-feira (13). A batida deu origem a um incêndio, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Os corpos das vítimas foram carbonizados e encaminhados para exame de DNA.

O condutor de um dos veículos conseguiu escapar e recebeu atendimento da equipe de resgate da Ecovias do Araguaia. Para ajudar na reconstrução da dinâmica do acidente, equipes da Polícia Científica de Goiás coletaram evidências no local. Houve busca por outros corpos nos caminhões e em áreas próximas, mas nada foi encontrado.

A colisão entre dois caminhões resultou em um incêndio (Reprodução / Corpo de Bombeiros)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e esteve no local. As autoridades seguem investigando as causas do acidente.