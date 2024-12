Acidente com moto em ponte na Terra Firme, em Belém, deixa mulher morta no começo deste domingo(15)

No começo da manhã deste domingo (15), uma mulher identificada como Raquel Silva morreu em virtude de um acidente envolvendo uma moto no bairro da Terra Firme. Policiais do 37º Batalhão da Polícia Militar (37º BPM) e técnicos da Polícia Científica compareceram ao local do fato, ou seja, na ponte da avenida Tucunduba com a Celso Malcher.

De acordo com as primeiras informações sobre essa ocorrência, por volta das 6h30 Rogério Azevedo pilotava uma moto naquele perímetro de Belém. Raquel Silva seguia viagem no assento do carona no veículo. Em dado momento, o condutor da moto teria perdido o veículo, que derrapou em via pública.

Com isso, Raquel bateu com a cabeça na mureta da ponte. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no próprio local do acidente. Já Rogério ficou muito ferido e foi socorrido. Uma equipe de paramédicos do SAMU se deslocou até o local da ocorrência e constatou a morte da mulher. Familiares da vítima que estiveram na área do fato foram orientados pelos policiais a providenciarem o registro policial da ocorrência.