Homem sofre parada cardíaca e morre enquanto aguarda atendimento médico em UPA

Na última sexta-feira (13), um homem morreu enquanto aguardava atendimento médico em uma Unidade de pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que "todos os profissionais que estavam no plantão serão demitidos, responderão à sindicância e serão denunciados aos seus respectivos conselhos de classe".

Segundo as informações do órgão, os profissionais relataram que o homem chegou lúcido e caminhando até a unidade e, após realizar a classificação de risco, permaneceu sentado aguardando atendimento. Minutos depois, a equipe foi chamada porque ele estava desacordado.

A SMS ainda afirmou que homem foi levado à Sala Vermelha para atendimento, mas não resistiu. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

VEJA MAIS

A coordenação da unidade abriu uma sindicância para apurar o caso. Serão analisadas as imagens das câmeras de segurança e os registros nos prontuários. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 41ª DP (Tanque) e que diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Veja a nota completa da Secretaria:

A coordenação da UPA Cidade de Deus abriu uma sindicância e irá utilizar as imagens e registros nos prontuários para apurar o caso rigorosamente. Segundo relatos iniciais dos profissionais, tudo aconteceu muito rápido, o paciente estava lúcido e entrou andando na unidade, acompanhado por uma pessoa que informou não poder permanecer no local. Dados do sistema mostram que a classificação de risco foi feita às 20h30 e, poucos minutos depois, foi acionada a equipe médica devido ao paciente encontrar-se desacordado. Ele foi levado à Sala Vermelha para atendimento, mas infelizmente não resistiu e foi constatada a parada cardiorrespiratória. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para apurar a causa do óbito. A direção da unidade lamenta profundamente o ocorrido.