STF mantém prisão preventiva de Braga Netto

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu neste sábado (14) manter a prisão preventiva do general Walter Souza Braga Netto. A medida foi confirmada após audiência de custódia conduzida pelo juiz Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes.

Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, foi preso pela Polícia Federal na manhã deste sábado sob acusação de obstrução de Justiça. A ordem de prisão foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, o general é suspeito de atuar no plano que visava impedir a transição de governo. A PF apura ainda se ele teria atrapalhado a produção de provas durante a fase de instrução penal. Em uma das acusações, Braga Netto teria transportado dinheiro em espécie escondido em uma sacola de vinho para financiar operações relacionadas ao plano golpista.

A prisão ocorreu em sua residência, localizada no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Além da detenção, o STF autorizou buscas no imóvel do militar da reserva. Após a prisão, o Exército informou que Braga Netto permanecerá sob custódia da Força, no Comando da 1ª Divisão de Exército do Rio de Janeiro.

A defesa do general se pronunciou por meio de nota oficial, declarando que “se manifestará nos autos após ter plena ciência dos fatos que ensejaram a decisão proferida” e reafirmando “crença na observância do devido processo legal”.