Um bandido preso e outro baleado durante perseguição no Telégrafo

Um criminoso foi baleado e outro preso após tentarem roubar um veículo na noite deste sábado (14), na travessa Djalma Dutra, localizada entre a rua Municipalidade e a avenida Senador Lemos, no bairro do Telégrafo, em Belém. Segundo informações do oficial de dia do Batalhão da Polícia Militar (BPM) responsável pela área, a ação criminosa foi interrompida por uma viatura da PM que estava em patrulhamento nas proximidades.

Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir em uma motocicleta, mas foram alcançados pelos agentes. Durante a perseguição, o garupa da moto iniciou uma troca de tiros com os policiais. Em resposta, a PM revidou os disparos, atingindo o garupa, que caiu ao solo. O piloto da motocicleta continuou a fuga, mas acabou sendo detido após um curto percurso.

O homem baleado foi socorrido pela guarnição e levado para o Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, informou a PM. O criminoso preso foi levado para a Central de Polícia de São Brás. Durante a ação, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, que foi apresentado na delegacia.

Moradores das imediações relataram que ouviram diversos disparos e, em seguida, viram o homem baleado no chão. O ocorrido causou uma grande movimentação de viaturas da PM na área, o que causou apreensão entre os residentes. O tráfego de veículos na região foi afetado, gerando congestionamento até que os envolvidos na ocorrência fossem levados pelos policiais.