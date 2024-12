Suspeito de tráfico é preso com drogas após tentar fugir da polícia em Santarém

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas após tentar fugir de uma abordagem policial no Distrito de Curuai, na PA-257, em Santarém, oeste do Pará. O caso ocorreu na sexta-feira (13), quando policiais militares realizavam uma ação para verificar denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na área da Comunidade do Cruzador.

Segundo as informações policiais, as denúncias feitas à PM indicavam que um homem estaria utilizando uma motocicleta para vender drogas. Por volta de 9h45, os policiais foram até o endereço relatado e avistaram um homem que possuía características semelhantes às repassadas. Quando o suspeito percebeu que os policiais estavam se aproximando tentou fugir. Os agentes ordenaram a parada, mas o homem ignorou e saiu da área.

Os relatos policiais são que foi necessário efetuarem quatro disparos para advertir o suspeito e evitar a fuga. Quando o homem foi alcançado e a abordagem realizada, os policiais encontraram várias pedras de uma substância que aparentava ser oxi em uma mochila que o suspeito portava. O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia, onde o material foi apresentado. Uma quantidade de dinheiro que estava com o suspeito também foi apresentada.