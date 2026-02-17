Palmeiras termina 2025 com receita recorde de R$ 1,7 bilhão Estadão Conteúdo 17.02.26 14h52 O Palmeiras finalizou a temporada de 2025 com a maior receita bruta da história do time paulista. Ao todo, a equipe arrecadou R$ 1,7 bilhão, mais de 400 milhões acima do valor de 2024. A informação foi publicada pelo portal Ge e confirmada pela presidente Leila Pereira nas redes sociais. O clube havia divulgado que, até os dados do mês de novembro do ano passado, a temporada de 2025 estava com um superávit de R$ 282,8 milhões. O Palmeiras vem em uma crescente na arrecadação desde 2022, o primeiro ano de Leila na presidência da equipe. Na época, a receita bruta dos paulistas era de pouco mais de R$ 856 milhões. Os números continuaram crescendo nas temporadas seguintes e, em 2024, ultrapassaram a marca do bilhão, atingindo mais de R$ 1,2 bilhão. Agora, a arrecadação do ano passado alcançou R$ 1,7 bilhão, um novo recorde para o clube alviverde. O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado, 21, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Às 21h30 (de Brasília), o time recebe o Capivariano em busca de um lugar na semifinal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras receita Leila Pereira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 Paralisação? Bragantino aciona TJD-PA e aponta suposta irregularidade de zagueiro do Castanhal Clube questiona escalação de zagueiro do Japiim contra o Remo e decisão pode impactar quartas de final do estadual 17.02.26 12h19 Futebol Duelos com ares de "tira cisma" 17.02.26 10h26 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 Liga dos Campeões Galatasaray x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/2) pela Champions League Galatasaray e Juventus jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.02.26 13h45 Liga dos Campeões da AFC Al-Sadd x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela AFC Champions League Al Sadd e Al Ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 17.02.26 12h00