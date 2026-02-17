Capa Jornal Amazônia
Esportes

Palmeiras termina 2025 com receita recorde de R$ 1,7 bilhão

Estadão Conteúdo

O Palmeiras finalizou a temporada de 2025 com a maior receita bruta da história do time paulista. Ao todo, a equipe arrecadou R$ 1,7 bilhão, mais de 400 milhões acima do valor de 2024.

A informação foi publicada pelo portal Ge e confirmada pela presidente Leila Pereira nas redes sociais. O clube havia divulgado que, até os dados do mês de novembro do ano passado, a temporada de 2025 estava com um superávit de R$ 282,8 milhões.

O Palmeiras vem em uma crescente na arrecadação desde 2022, o primeiro ano de Leila na presidência da equipe. Na época, a receita bruta dos paulistas era de pouco mais de R$ 856 milhões.

Os números continuaram crescendo nas temporadas seguintes e, em 2024, ultrapassaram a marca do bilhão, atingindo mais de R$ 1,2 bilhão. Agora, a arrecadação do ano passado alcançou R$ 1,7 bilhão, um novo recorde para o clube alviverde.

O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado, 21, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Às 21h30 (de Brasília), o time recebe o Capivariano em busca de um lugar na semifinal.

