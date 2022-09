José Dumont contrata advogado de caso Daniella Perez para se livrar de prisão

Preso desde a semana passada, José Dumont prepara a sua defesa para a Justiça.O ator acusado de abusar de uma criança de 12 anos e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, contratou o escritório do advogado Arthur Lavigne, um dos mais renomados e caros do Brasil.

Uma das referências do trabalho desses escritório é a atuação na acusação que ajudou a promotoria no caso Daniella Perez. Na ocasião, Arthur Lavigne foi contratado por Gloria Perez para ajudar na condenação de Guilherme de Pádua e Paula Thomaz, assassinos de Daniella Perez.

VEJA MAIS

O caso pode ser conferido na série documental "Pacto Brutal - Assassinato de Daniella Perez".

Arthur Lavigne é um advogado admirado, respeitado e condecorado pela escritora, por conta do seu desempenho impecável no julgamento de Daniella. Em 2017, por exemplo, o criminalista foi citado com carinho por um personagem em uma cena da novela "A Força do Querer", escrita por ela.

Além disso, o profissional é pai de Paula Lavigne, produtora e empresária, casada com Caetano Veloso.

Porém, não cuidará diretamente do caso José Dumont, um corpo de advogados do seu escritório será responsável pelo caso. De acordo com o Notícias da TV, o ator já teve um habeas corpus negado pela justiça.

No entanto, houve recurso que será julgado na 3ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro em breve, já que tem caráter de urgência. A defesa pede revogação da prisão provisória ou que ele possa responder em liberdade mediante pagamento de fiança de R$ 40 mil.