Estátua que ironiza Donald Trump aparece em frente à entrada da COP 30 em Belém; entenda

A obra foi criada pelo artista dinamarquês Jens Galschiot, que levou ao evento a escultura "A Praga Laranja"

Eva Pires | Especial para O Liberal
fonte

"A Praga Laranja" ironiza (Foto: Mathaus Pauxis | O Liberal)

Uma estátua que ironiza o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou atenção na entrada da Zona Azul da COP 30, em Belém, na tarde desta quarta-feira (19). A obra foi criada pelo artista dinamarquês Jens Galschiot, que levou ao evento a escultura "A Praga Laranja", uma crítica direta ao governo Trump e à postura do presidente em relação ao clima.

Jens explicou que a obra simboliza Trump “controlando” pessoas e o clima por meio do poder e de ameaças. “É o Trump em cima de um homem magro; esse homem magro representa você, eu, o clima e tudo o que ele tenta controlar com poder e ameaças. Essa é a mensagem: precisamos tirá-lo de lá”, afirmou. Na escultura, Trump aparece segurando um símbolo de justiça, reforçando a crítica ao desequilíbrio de poder.

A presença da peça provocou curiosidade entre participantes da conferência e reacendeu debates sobre a responsabilidade climática dos Estados Unidos, especialmente em um momento de ausência do presidente e da delegação do país nas negociações sobre financiamento e justiça climática.

COP 30
