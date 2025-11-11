A caminho de Belém, governador da Califórnia critica Trump: 'mostrou dedo do meio para o Brasil'

O governador da Califórnia, Gavin Newsom (Partido Democrata), criticou nesta segunda-feira (10) a tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Em visita a São Paulo, durante o Global Investors’ Symposium 2025, organizado pelo Milken Institute, classificou a medida como “insultante” e “danosa do ponto de vista geopolítico”.

Newsom afirmou que a decisão do presidente Donald Trump (Partido Republicano) representou “um dedo do meio ao Brasil”. “Nenhuma pessoa da administração deveria mostrar desrespeito por vocês. O Brasil é um grande parceiro comercial. O que recebemos foi um ‘dedo do meio’ com 50% de tarifas. Isso é vergonhoso”, disse.

O governador também lamentou a ausência de representantes do governo norte-americano na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorre em Belém (PA). “Estou aqui por causa da ausência de qualquer liderança dos EUA. Nem um representante, nem um observador foi enviado. Isso é uma reversão completa do progresso feito pelo governo Biden”, afirmou.

A Casa Branca confirmou que não enviará ministros nem secretários à conferência. Segundo a porta-voz Taylor Rogers, o presidente Trump “não colocará em risco a segurança econômica e nacional para perseguir metas climáticas vagas”. Ela afirmou que o governo mantém diálogo direto com líderes mundiais sobre energia, por meio de “acordos de paz e parcerias energéticas”.

Em meio às críticas, Newsom destacou a importância do Brasil como aliado estratégico. “Os EUA deveriam se aproximar de democracias como o Brasil, não se afastar delas. O presidente Xi [Jinping] está comemorando”, disse, em referência ao líder chinês.

Durante a visita, o governador cumpre agenda com empresários e autoridades brasileiras. Em São Paulo, participou de painéis sobre sustentabilidade e inovação e deve seguir para Belém, onde discutirá energia limpa e conservação ambiental com líderes internacionais e comunidades indígenas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia