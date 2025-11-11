Governador da Califórnia critica ações de Trump durante evento no Brasil; veja vídeo
Gavin Newsom disse que o Brasil é uma das grandes democracias do mundo e se mostrou contrário às decisões do presidente dos Estados Unidos, que não participa da COP 30, realizada em Belém
Gavin Newsom, governador da Califórnia (Estados Unidos), criticou as ações do presidente Donald Trump durante um evento no Brasil, nessa segunda-feira (10). O governador destacou que o Brasil é uma das maiores democracias do mundo e mostrou o descontentamento com a ausência de Trump na 30ª Conferência das Partes (COP 30), realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Belém do Pará. Newsom é apontado como futuro candidato à presidência norte-americana em 2028.
O governador da Califórnia pediu desculpas por ser partidário e disse estar “atordoado”. “Tenho quatro filhos. O que diabos está acontecendo no meu país? Nenhuma das pessoas da administração [dos EUA está aqui no Brasil] apenas para mostrar algum respeito a qualquer um de vocês”, afirmou. Newsom classificou a atitude como “desrespeito”.
“Estamos no Brasil, um de nossos grandes parceiros comerciais, uma das grandes democracias do mundo, lar de todos os minerais de terras raras que você precisa. Este é o país em que devemos nos envolver, ao invés de mostrar o dedo do meio com 50% de tarifas”, disse o governador. Newsom, em seu site oficial, apoia movimentos contrários aos de Trump, como o casamento homoafetivo, legalização da maconha e direito ao aborto.
