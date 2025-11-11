Governador da Califórnia critica ações de Trump durante evento no Brasil; veja vídeo

Gavin Newsom, governador da Califórnia (Estados Unidos), criticou as ações do presidente Donald Trump durante um evento no Brasil, nessa segunda-feira (10). O governador destacou que o Brasil é uma das maiores democracias do mundo e mostrou o descontentamento com a ausência de Trump na 30ª Conferência das Partes (COP 30), realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Belém do Pará. Newsom é apontado como futuro candidato à presidência norte-americana em 2028.

O governador da Califórnia pediu desculpas por ser partidário e disse estar “atordoado”. “Tenho quatro filhos. O que diabos está acontecendo no meu país? Nenhuma das pessoas da administração [dos EUA está aqui no Brasil] apenas para mostrar algum respeito a qualquer um de vocês”, afirmou. Newsom classificou a atitude como “desrespeito”.

“Estamos no Brasil, um de nossos grandes parceiros comerciais, uma das grandes democracias do mundo, lar de todos os minerais de terras raras que você precisa. Este é o país em que devemos nos envolver, ao invés de mostrar o dedo do meio com 50% de tarifas”, disse o governador. Newsom, em seu site oficial, apoia movimentos contrários aos de Trump, como o casamento homoafetivo, legalização da maconha e direito ao aborto.