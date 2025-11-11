Trump diz que não sabe de onde vão vir recursos para pagar bônus a controladores de voo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu desconhecer a origem dos recursos para bancar os bônus de US$ 10 mil prometidos a controladores de voo. Eles permaneceram trabalhando durante a paralisação do governo federal.

A declaração foi feita nesta segunda-feira, dia 10. No mesmo dia, o Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para encerrar a paralisação governamental mais longa da história do país, que durou 41 dias.

"Não sei. Vou conseguir de algum lugar. Sempre consigo dinheiro de algum lugar. Não importa", afirmou Trump em entrevista à apresentadora Laura Ingraham, da Fox News, ao ser questionado sobre a fonte dos fundos.

Reconhecimento aos profissionais

Mais cedo, o presidente havia proposto o pagamento dos bônus como forma de reconhecer os profissionais que não faltaram ao trabalho, mesmo sem receber salários por mais de um mês.

A paralisação levou a Administração Federal de Aviação (FAA) a reduzir o tráfego aéreo em 40 dos principais mercados do país.

Uso de recursos federais

Trump já havia redirecionado recursos de pesquisa e desenvolvimento do Pentágono para garantir o pagamento de salários de militares durante a paralisação.