PF realiza registro migratório de tripulantes estrangeiros para a COP 30, em Belém

A Polícia Federal estruturou atendimento técnico a bordo de um dos navios atracados em Belém, para o registro migratório de tripulantes estrangeiros que atuarão no evento e em toda temporada brasileira. A iniciativa integra o conjunto de medidas planejadas para assegurar conformidade legal, eficiência operacional e governança nos processos de ingresso e permanência de profissionais estrangeiros em território nacional.

Segundo a PF, cerca de 220 registros migratórios estão previstos, com foco na emissão de vistos de trabalho exigidos conforme a nacionalidade dos tripulantes. O atendimento ocorre em sala reservada dentro de uma das embarcações, otimizando o processo e garantindo celeridade e organização, conforme previsto na legislação migratória brasileira.

O procedimento, conduzido por equipes especializadas da PF, é essencial para a emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), documento que formaliza a legalidade da atividade profissional de estrangeiros no Brasil. A coleta de dados biométricos e documentais é feita com rigor técnico e pleno alinhamento aos requisitos legais.

A PF disse que a atuação da instituição neste processo reforça seu papel de garantir segurança, legalidade migratória e apoio qualificado aos preparativos da COP 30, demonstrando compromisso com a excelência, a integridade e a coordenação entre os órgãos envolvidos no maior evento climático global.