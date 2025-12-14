Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Terceirizados da Enel gravam dancinha na Paulista em meio a apagão em SP

A concessionária apresentou piora nos índices de duração e frequência de falta de energia nos últimos 12 meses, com o pior resultado ao menos desde 2022

Estadão Conteúdo
fonte

Três homens aparecem no vídeo, orientados por profissionais de marketing de uma empresa terceirizada (Reprodução)

Um vídeo em que funcionários terceirizados da Enel dançam na Avenida Paulista viralizou nas redes sociais em meio ao apagão que atingiu a Grande São Paulo desde a quarta-feira, 10. A gravação ocorreu na sexta-feira, 12, no centro expandido da capital paulista, e era parte de uma ação de marketing.

Em nota, a concessionária disse que "acionou a empresa STN para que sejam adotadas as medidas cabíveis".

Já a STN respondeu que a gravação era voltada a vídeo institucional natalino, "cuja proposta era exclusivamente transmitir a alegria, o engajamento e o orgulho de pertencer à nossa organização". Também afirmou que os três homens que estavam nas imagens não são eletricistas ou têm outra função operacional.

Além disso, salientou que não teve "a intenção de se associar a fatos externos". "Em razão de fatores logísticos, cronograma, deslocamento da equipe e restrição de tempo, a gravação no Estado de São Paulo ocorreu na presente data cumprindo cronograma", acrescentou.

De acordo com a Enel, cerca de 99% dos clientes afetados pelo apagão tiveram a energia restabelecida. Na noite de sexta-feira, a Justiça havia determinado a retomada do serviço em até 12 horas.

Como o Estadão mostrou, a concessionária apresentou piora nos índices de duração e frequência de falta de energia nos últimos 12 meses, com o pior resultado ao menos desde 2022. A situação ocorre em um contexto de críticas à qualidade do serviço, especialmente com longos apagões registrados também em outubro de 2024 e novembro de 2023.

A Enel São Paulo chegou a solicitar a antecipação da prorrogação do contrato com o governo federal por 30 anos, mas o pedido foi suspenso temporariamente pela Justiça em outubro. A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) chegou a recomendar que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) avalie a possibilidade de intervenção federal na companhia, como foi feito no grupo Rede Energia de 2012 a 2014.

O vídeo da dancinha foi revelado pelo portal Metrópoles e gerou críticas nas redes sociais.

Variedades
