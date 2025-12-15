Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mais de 29 mil permanecem sem luz em SP nesta segunda-feira, 15, segundo a Enel

Somente na capital, 18.639 residências permanecem sem luz, segundo o Mapa da Falta de Luz em São Paulo

Estadão Conteúdo
fonte

Ministério Público argumenta a decisão recente do STF de ampliar as competências das guardas-civis, historicamente atreladas ao serviço de zeladoria do patrimônio público para o policiamento ostensivo (Reprodução)

A falta de energia elétrica segue afetando diversas regiões de São Paulo nesta segunda-feira, 15. Cerca de 29.140 clientes da Enel permanecem sem serviço em toda a área de concessão. Somente na capital paulista, 18.639 residências estão sem luz, conforme dados atualizados pela concessionária.

Na Região Metropolitana, Cotia é o município mais atingido, com 3.158 residências ainda sem fornecimento. A Enel havia prometido o restabelecimento completo do abastecimento até o fim do último domingo.

A Justiça de São Paulo acolheu na última sexta-feira, 12, uma ação civil ajuizada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. A decisão determinava o restabelecimento da energia elétrica aos imóveis afetados pelo "apagão" em até 12 horas, sob pena de multa de R$ 200 mil por hora em caso de descumprimento.

Multa e alerta da Defesa Civil

Desde a quarta-feira, 10, a cidade de São Paulo registrou um pico de 2,2 milhões de imóveis afetados pela interrupção no serviço. Milhões de habitantes foram atingidos em diferentes regiões do estado.

A Defesa Civil de São Paulo mantém um alerta sobre o elevado risco de transtornos em todo o estado. Este risco é previsto até a próxima terça-feira, 16.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vendaval

SP

energia

falta
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda