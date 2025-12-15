Mais de 29 mil permanecem sem luz em SP nesta segunda-feira, 15, segundo a Enel

A falta de energia elétrica segue afetando diversas regiões de São Paulo nesta segunda-feira, 15. Cerca de 29.140 clientes da Enel permanecem sem serviço em toda a área de concessão. Somente na capital paulista, 18.639 residências estão sem luz, conforme dados atualizados pela concessionária.

Na Região Metropolitana, Cotia é o município mais atingido, com 3.158 residências ainda sem fornecimento. A Enel havia prometido o restabelecimento completo do abastecimento até o fim do último domingo.

A Justiça de São Paulo acolheu na última sexta-feira, 12, uma ação civil ajuizada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. A decisão determinava o restabelecimento da energia elétrica aos imóveis afetados pelo "apagão" em até 12 horas, sob pena de multa de R$ 200 mil por hora em caso de descumprimento.

Multa e alerta da Defesa Civil

Desde a quarta-feira, 10, a cidade de São Paulo registrou um pico de 2,2 milhões de imóveis afetados pela interrupção no serviço. Milhões de habitantes foram atingidos em diferentes regiões do estado.

A Defesa Civil de São Paulo mantém um alerta sobre o elevado risco de transtornos em todo o estado. Este risco é previsto até a próxima terça-feira, 16.