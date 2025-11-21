Ana Maria Braga homenageia o chef paraense Paulo Martins no Mais Você

O chef paraense Paulo Martins, um dos maiores representantes da culinária amazônica no país, foi homenageado nesta sexta-feira (21) no Mais Você, da TV Globo. A apresentadora Ana Maria Braga e o chef Alex Atala dedicaram parte do programa para relembrar a trajetória do paraense, responsável por apresentar ingredientes da Amazônia ao público brasileiro e internacional.

Durante o quadro, Alex Atala destacou a importância de Paulo na gastronomia do Norte e lembrou como o chef influenciou sua carreira. O cozinheiro também ressaltou o empenho das filhas Dani e Joanna Martins em manter o trabalho iniciado pelo pai.

“Hoje o legado continua com as filhas Dani e Joanna. E Joanna tem uma marca de alimentos amazônicos e é uma das pessoas que está levando para fora do Brasil. Um trabalho lindo. E eu sou muito agradecido a toda família Martins”, afirmou Atala.

Ana Maria também compartilhou memórias de sua visita ao restaurante Lá em Casa, em Belém, no início dos anos 2000. Ela contou que conheceu dona Anna Maria Martins, mãe de Paulo, e recordou o quintal repleto de ervas e plantas que marcou sua passagem pela capital paraense.

“Essa viagem ficou gravada na nossa história. Sempre que falo do Pará, lembro daquele quintal cheio de aromas”, disse a apresentadora.

A apresentadora mostrou no programa a biografia "Memórias de um Filho do Fogão", escrita pela jornalista Lorena Filgueiras, que resgata a trajetória de Paulo. O chef também idealizou o Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, que conecta chefs de diferentes regiões às tradicionais boieiras do mercado de Belém.